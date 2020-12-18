Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов

Гол нападающего ПСЖ Неймара в матче против "Истанбула" признан лучшим по итогам групповой стадии Лиги Чемпионов.

Последнюю строчку в голосовании занял забитый мяч игрока "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в игре с "Севильей".

Места со 2-го по 5-ое заняли Лука Модрич ("Шахтер" - "Реал"), Антуан Гризманн ("Ференцварош" - "Барселона"), Бруну Фернандеш ("МЮ" - "Истанбул") и Йозуа Киммих ("Локомотив" - "Бавария").

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