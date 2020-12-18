Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
Гол нападающего ПСЖ Неймара в матче против "Истанбула" признан лучшим по итогам групповой стадии Лиги Чемпионов.
Последнюю строчку в голосовании занял забитый мяч игрока "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова в игре с "Севильей".
Места со 2-го по 5-ое заняли Лука Модрич ("Шахтер" - "Реал"), Антуан Гризманн ("Ференцварош" - "Барселона"), Бруну Фернандеш ("МЮ" - "Истанбул") и Йозуа Киммих ("Локомотив" - "Бавария").
Читайте также: Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Кокорин может покинуть "Спартак"
-
Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов
-
"Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" обмен игроками
Лента новостей
-
Ибрагимович снова выбыл из-за травмы
-
Журналист Романо назвал сумму трансфера Траоре в "Манчестер Юнайтед"
-
Куман высказался о положении Пуча в "Барселоне"
-
Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"
-
Агент рассказал, сколько "Спартак" требовал у "Фиорентины" за Кокорина
-
Месси получил награду от князя Монако
-
Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
1
Кокорин отправился в отпуск на Мальдивы
-
Широков отказался от дачи показаний в суде
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Тарасов попрощался с "Рубином"
-
Суд вынес решение по участникам массовой драки на матче "Зенит" - "Спартак"
-
"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ в 2020 году
-
Холанд - лучший игрок Бундеслиги в ноябре
-
3
Куман пожаловался на календарь "Барселоны"
-
Футболистам "Тамбова" начнут выплачивать долги по зарплате
-
"Шальке" подтвердил увольнение главного тренера
-
Кокорин может покинуть "Спартак"
-
Дзюба не обращался в РФС за помощью в расследовании дела о публикации интимного видео
-
Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4