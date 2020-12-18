Агент рассказал, сколько "Спартак" требовал у "Фиорентины" за Кокорина

Теги спартак москваалександр кокоринфиорентина

Агент рассказал, сколько "Спартак" требовал у "Фиорентины" за Кокорина

"Фиорентина" пыталась заполучить форварда "Спартака" Александра Кокорина.

Агент футболиста Тимофей Бердышев рассказал, что московский клуб потребовал за Кокорина 15 миллионов евро, однако "фиалок" это не устроило.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" готова была арендовать Кокорина с возможностью выкупа.

В текущем сезоне Кокорин реализовал два пенальти в 10 матчах.

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