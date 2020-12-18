Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин мог самовольно отправиться в отпуск на Мальдивы.

Как сообщает журналист Иван Карпов, агент футболиста не согласовал с клубом планы тренировок на Мальдивах.

По сведениям журналиста, "Спартак" действительно собирался оставить Кокорина в Москве до конца года и о поездке на Мальдивы не было и речи. Однако агент поставил клуб перед фактом, что Кокорин уже улетел в отпуск.

В текущем сезоне на счету Кокорина два реализованных пенальти и два ассиста в 10 играх.

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