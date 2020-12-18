Ибрагимович снова выбыл из-за травмы

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Ибрагимович снова выбыл из-за травмы

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил новую травму.

По сведениям Sky Sports, 39-летний швед, недавно восстановившийся от травмы задней поверхности бедра, сегодня после тренировки почувствовал дискомфорт в области икры.

Обследование выявило скопление крови в области камбаловидной мышцы. Новое обследование будет сделано через 10 дней.

Таким образом, Ибрагимович не поможет "Милану" в играх против "Сассуоло", "Лацио", "Беневенто" и "Ювентуса".

В этом сезоне на счету шведа 11 голов и два ассиста в 10 играх.

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