"Манчестер Сити" готов расстаться с Зинченко

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"Манчестер Сити" готов расстаться с Зинченко

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко может покинуть клуб этой зимой.

По сведениям 90min, "горожане" готовы рассмотреть предложения по 24-летнему украинцу. Известно, что наставник "Сити" Хосеп Гвардиола сказал игроку, что даст ему шанс побороться за место в стартовом составе, но не предоставил никаких гарантий.

Отмечается, что в услугах Зинченко заинтересованы "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Лестер", "Саутгемптон", а также клубы из России, Германии, Испании и Италии.

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