Радимов высказался о чемпионской гонке РПЛ

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о том, кто поборется за медали в РПЛ.

"Мне кажется, что "Зенит" чемпионство уже не упустит. Второе место займет "Краснодар", у которого восстановились все лидеры. С таким подбором футболистов догнать "Спартак" вполне реально. Ну а за бронзу поборются ЦСКА и "Ростов", - заявил Радимов.

Напомним, что "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая ЦСКА 4 очка. Третьим идет "Спартак".

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