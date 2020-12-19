Экс-тренер "Динамо" Новиков назвал идеального тренера для "Спартака"
Экс-тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, кто бы мог возглавить "Спартак".
"Хоть Андрей Валерьевич и против, я скажу. Считаю, что идеальным вариантом для "Спартака" будет Тихонов. У него есть хороший тренерский опыт, его любят болельщики "Спартака". Этот ход может очень хорошо стрельнуть.
Я думаю, не нужно никого искать, есть тренер, есть человек, который может дать "Спартаку" больше. Это была бы очень красивая история.
А мне в "Спартак" путь закрыт. Я динамовец", - заявил Новиков.
Отметим, что в настоящее время Тихонов возглавляет "Астану". Будучи футболистом он выступал за "Спартак" с 1992 по 2000 год.
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