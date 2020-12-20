Стали известны даты двух зимних сборов "Спартака"

Футболисты "Спартака" будут находиться в отпуске до 12 января.

Сообщается, что 13 января футболистов ждет углубленное медобследование, а 14 числа стартует первый зимний сбор команды В Объединенных Арабских Эмиратах, который продлится до 24 января. Второй сбор будет проходить там же с 28 января по 8 февраля.

Отмечается, что сроки и место третьего сбора пока не определены. С 12 по 15 февраля "Спартак" планирует тренироваться в Тарасовке, а затем продолжит работу на тушинской базе.

После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

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