Куман оценил шансы "Барселоны" на чемпионство

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о чемпионской гонке в Примере.

"Мы еще не попрощались с чемпионством. Впереди много очков. Это очень трудный сезон. Через пару месяцев все может кардинально измениться. Мы должны продолжать борьбу, чтобы вернуть очки", - приводит слова Кумана Marca.

После 14 туров "Барса" занимает в Примере пятое место, отставая от лидера на 8 очков. При этом у каталонцев есть две игры в запасе.

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