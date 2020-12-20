"Спартак" рассматривает кандидатуру экс-тренера "Монако"

Еще один европейский тренер пополнил шорт-лист "Спартака".

Как сообщает журналист Максим Алланазаров, московский клуб рассматривает кандидатуру португальца Леонарду Жардима, который известен по своей работе в "Монако", лиссабонском "Спортинге" и "Олимпиакосе".

Напомним, что "Монако" под руководством Жардима становился чемпионом Франции в сезоне 2016/17.

Ранее стало известно, что нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2021 года.

После 19 туров "Спартак" идет в РПЛ на третьей позиции, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

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