Черчесов назвал лучшего футболиста года в России
Наставник сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании на звание лучшего футболиста 2020 года в России, которое проводит "Спорт-Экспресс".
Сообщается, что первое место Черчесов отдал вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. В топ-5 также попали Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Георгий Джикия ("Спартак") и Роман Зобнин ("Спартак").
В этом сезоне Акинфеев провел 25 матчей, в которых пропустил 25 голов.
Напомним, что в 2019 году лучшим игроком России был признан форвард "Зенита" Артем Дзюба.
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