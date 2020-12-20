"Ренн" разгромил "Лорьян" в матча Лиги 1

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"Ренн" разгромил "Лорьян" в матча Лиги 1

В рамках 16-го тура французской Лиги 1 "Ренн" добыл выездную победу над "Лорьяном".

Благодаря победе "Ренн" вышел на пятое место, "Лорьян" остается 19-м.

"Лорьян" - "Ренн" 0:3

Голы: Да Сильва, 23 - 0:1, Бурижо, 70 - 0:2, Терье, 76 - 0:3

"Лорьян": Нарди, Лемуан (Монкондюи, 73), Ле Гофф, Морель, Чалоба, Абержель, Лорьянте (Марво, 80), Ле Фе (Буагар, 72), Висса (Грбич, 80), Делаплас, Амель (Моффи, 52).

"Ренн": Сален, Трюффер (Терье, 71), Агерд, Да Сильва, Мауасса (Далберт, 77), Нзонзи (Леа Силики, 81), Бурижо, Доку, Камавинга (Гренье, 71), Траоре, Юну (Ньянг, 81).

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