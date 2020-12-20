"Ренн" разгромил "Лорьян" в матча Лиги 1
В рамках 16-го тура французской Лиги 1 "Ренн" добыл выездную победу над "Лорьяном".
Благодаря победе "Ренн" вышел на пятое место, "Лорьян" остается 19-м.
"Лорьян" - "Ренн" 0:3
Голы: Да Сильва, 23 - 0:1, Бурижо, 70 - 0:2, Терье, 76 - 0:3
"Лорьян": Нарди, Лемуан (Монкондюи, 73), Ле Гофф, Морель, Чалоба, Абержель, Лорьянте (Марво, 80), Ле Фе (Буагар, 72), Висса (Грбич, 80), Делаплас, Амель (Моффи, 52).
"Ренн": Сален, Трюффер (Терье, 71), Агерд, Да Сильва, Мауасса (Далберт, 77), Нзонзи (Леа Силики, 81), Бурижо, Доку, Камавинга (Гренье, 71), Траоре, Юну (Ньянг, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13