"Фрайбург" разгромил "Герту", "Штутгарт" уступил "Вольфсбургу"

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"Фрайбург" разгромил "Герту", "Штутгарт" уступил "Вольфсбургу"

В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" уверенно разобрался с "Гертой", а "Вольфсбург" переиграл "Штутгарт".

"Фрайбург" - "Герта" 4:1

Голы: Грифо, 7 - 1:0, Лукебакио, 52 - 1:1, Демирович, 59 - 2:1, Гульде, 67 - 3:1, Петерсен (пен), 90 - 4:1

"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Грифо (Петерсен, 80), Сантамария (Абраши, 90), Шаллаи (Чжон Ву Ен, 60), Демирович (Хелер, 60).

"Герта": Шволов, Пекарик (Зефейк, 74), Боята (Нганкам, 75), Торунарига, Миттельштедт, Штарк, Дарида, Гендузи, Лукебакио, Пионтек (Редан, 86), Матеус Кунья (Дилросун, 46).


"Вольфсбург" - "Штутгарт" 1:0

Гол: Брекало, 49 - 1:0

"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич (Брукс, 73), Лакруа, Пауло Отавио, Гилавоги, Штеффен, Герхардт, Брекало (Мбабу, 60), Баку (Жоао Виктор, 87), Вегорст, Бялек (Гинчек, 73).

"Штутгарт": Кобель, Штенцель (Калайджич, 73), Кемпф, Антон, Соса (Кастро, 82), Дидави (Клемент, 81), Эндо, Мангаля, Кулибали (Массимо, 61), Гонсалес, Вамангитука (Климович, 60).

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