"Фрайбург" разгромил "Герту", "Штутгарт" уступил "Вольфсбургу"
В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги "Фрайбург" уверенно разобрался с "Гертой", а "Вольфсбург" переиграл "Штутгарт".
"Фрайбург" - "Герта" 4:1
Голы: Грифо, 7 - 1:0, Лукебакио, 52 - 1:1, Демирович, 59 - 2:1, Гульде, 67 - 3:1, Петерсен (пен), 90 - 4:1
"Фрайбург": Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Грифо (Петерсен, 80), Сантамария (Абраши, 90), Шаллаи (Чжон Ву Ен, 60), Демирович (Хелер, 60).
"Герта": Шволов, Пекарик (Зефейк, 74), Боята (Нганкам, 75), Торунарига, Миттельштедт, Штарк, Дарида, Гендузи, Лукебакио, Пионтек (Редан, 86), Матеус Кунья (Дилросун, 46).
"Вольфсбург" - "Штутгарт" 1:0
Гол: Брекало, 49 - 1:0
"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич (Брукс, 73), Лакруа, Пауло Отавио, Гилавоги, Штеффен, Герхардт, Брекало (Мбабу, 60), Баку (Жоао Виктор, 87), Вегорст, Бялек (Гинчек, 73).
"Штутгарт": Кобель, Штенцель (Калайджич, 73), Кемпф, Антон, Соса (Кастро, 82), Дидави (Клемент, 81), Эндо, Мангаля, Кулибали (Массимо, 61), Гонсалес, Вамангитука (Климович, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20