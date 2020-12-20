Месси отреагировал на поздравления Пеле с повторением рекорда по голам за один клуб
Капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на слова легендарного Пеле, который поздравил аргентинца с повторением рекорда по голам за один клуб.
"Я по-настоящему признателен вам за столь теплое послание, Пеле. Было очень приятно его получить. Эти слова много значат, учитывая, что их говорит столь великий футболист. Обнимаю вас", - написал Месси в инстаграме.
Напомним, что вчера Месси забил 643-й гол за "Барсу" и повторил рекорд Пеле, который забил столько же голов в составе "Сантоса".
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
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|Бетис
|20
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|20
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|18
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|20
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|20
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