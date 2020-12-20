Месси отреагировал на поздравления Пеле с повторением рекорда по голам за один клуб

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Месси отреагировал на поздравления Пеле с повторением рекорда по голам за один клуб

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на слова легендарного Пеле, который поздравил аргентинца с повторением рекорда по голам за один клуб.  

"Я по-настоящему признателен вам за столь теплое послание, Пеле. Было очень приятно его получить. Эти слова много значат, учитывая, что их говорит столь великий футболист. Обнимаю вас", - написал Месси в инстаграме.

Напомним, что вчера Месси забил 643-й гол за "Барсу" и повторил рекорд Пеле, который забил столько же голов в составе "Сантоса".

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