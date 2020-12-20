"Бавария" возвращает лидерство, "Боруссия" и "РБ Лейпциг" теряют очки: все результаты 13-го тура Бундеслиги
Завершился 13-й тур немецкой Бундеслиги.
Из главных событий стоит отметить волевую победу "Баварии" над "Байером", которая позволила мюнхенцам вернуться на первое место, а также потерю очков дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпцига".
"Унион Берлин" - "Боруссия" Д 2:1
Голы: Авонийи, 57 - 1:0, Мукоко, 60 - 1:1, Фридрих, 78 - 2:1
"РБ Лейпциг" – "Кёльн" - 0:0
"Боруссия М" – "Хоффенхайм" - 1:2
Голы: 1:0 – 34, пенальти Штиндль, 1:1 – 75 Крамарич, 1:2 – 86 Сессеньон.
"Шальке" – "Арминия" - 0:1
Гол: 0:1 – 53 Клос.
"Майнц" – "Вердер" - 0:1
Гол: 0:1 – 90 Динкчи.
"Аугсбург" – "Айнтрахт" - 0:2
Голы: 0:1 – 53, автогол Фрамбергер, 0:2 – 87 Ильзанкер.
"Байер" Леверкузен - "Бавария" Мюнхен - 1:2
Голы: Шик, 14 - 1:0, Левандовски, 43 - 1:1, Левандовски, 90+3 - 1:2
"Фрайбург" - "Герта" 4:1
Голы: Грифо, 7 - 1:0, Лукебакио, 52 - 1:1, Демирович, 59 - 2:1, Гульде, 67 - 3:1, Петерсен (пен), 90 - 4:1
"Вольфсбург" - "Штутгарт" 1:0
Гол: Брекало, 49 - 1:0
Турнирная таблица: "Бавария"(30), "Байер" (28), "РБ Лейпциг" (28), "Вольфсбург" (24), "Боруссия" Д (22), "Унион Берлин" (21), "Штутгарт" (18), "Боруссия" М (18), "Айнтрахт" (17), "Фрайбург" (17), "Аугсбург" (16), "Хоффенхайм" (15), "Вердер" (14), "Герта" (13), "Кельн" (11), "Арминия" (10), "Майнц" (6), "Шальке" (4).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20