"Бавария" возвращает лидерство, "Боруссия" и "РБ Лейпциг" теряют очки: все результаты 13-го тура Бундеслиги

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"Бавария" возвращает лидерство, "Боруссия" и "РБ Лейпциг" теряют очки: все результаты 13-го тура Бундеслиги

Завершился 13-й тур немецкой Бундеслиги.

Из главных событий стоит отметить волевую победу "Баварии" над "Байером", которая позволила мюнхенцам вернуться на первое место, а также потерю очков дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпцига".

"Унион Берлин" - "Боруссия" Д 2:1
Голы: Авонийи, 57 - 1:0, Мукоко, 60 - 1:1, Фридрих, 78 - 2:1

"РБ Лейпциг" – "Кёльн" - 0:0

"Боруссия М" – "Хоффенхайм" - 1:2
Голы: 1:0 – 34, пенальти Штиндль, 1:1 – 75 Крамарич, 1:2 – 86 Сессеньон.

"Шальке" – "Арминия" - 0:1
Гол: 0:1 – 53 Клос.

"Майнц" – "Вердер" - 0:1
Гол: 0:1 – 90 Динкчи.

"Аугсбург" – "Айнтрахт" - 0:2
Голы: 0:1 – 53, автогол Фрамбергер, 0:2 – 87 Ильзанкер.

"Байер" Леверкузен - "Бавария" Мюнхен - 1:2
Голы: Шик, 14 - 1:0, Левандовски, 43 - 1:1, Левандовски, 90+3 - 1:2

"Фрайбург" - "Герта" 4:1
Голы: Грифо, 7 - 1:0, Лукебакио, 52 - 1:1, Демирович, 59 - 2:1, Гульде, 67 - 3:1, Петерсен (пен), 90 - 4:1

"Вольфсбург" - "Штутгарт" 1:0
Гол: Брекало, 49 - 1:0

Турнирная таблица: "Бавария"(30), "Байер" (28), "РБ Лейпциг" (28), "Вольфсбург" (24), "Боруссия" Д (22), "Унион Берлин" (21), "Штутгарт" (18), "Боруссия" М (18), "Айнтрахт" (17), "Фрайбург" (17), "Аугсбург" (16), "Хоффенхайм" (15), "Вердер" (14), "Герта" (13), "Кельн" (11), "Арминия" (10), "Майнц" (6), "Шальке" (4).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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