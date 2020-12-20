"Бавария" возвращает лидерство, "Боруссия" и "РБ Лейпциг" теряют очки: все результаты 13-го тура Бундеслиги

Завершился 13-й тур немецкой Бундеслиги.

Из главных событий стоит отметить волевую победу "Баварии" над "Байером", которая позволила мюнхенцам вернуться на первое место, а также потерю очков дортмундской "Боруссии" и "РБ Лейпцига".

"Унион Берлин" - "Боруссия" Д 2:1

Голы: Авонийи, 57 - 1:0, Мукоко, 60 - 1:1, Фридрих, 78 - 2:1

"РБ Лейпциг" – "Кёльн" - 0:0

"Боруссия М" – "Хоффенхайм" - 1:2

Голы: 1:0 – 34, пенальти Штиндль, 1:1 – 75 Крамарич, 1:2 – 86 Сессеньон.

"Шальке" – "Арминия" - 0:1

Гол: 0:1 – 53 Клос.

"Майнц" – "Вердер" - 0:1

Гол: 0:1 – 90 Динкчи.

"Аугсбург" – "Айнтрахт" - 0:2

Голы: 0:1 – 53, автогол Фрамбергер, 0:2 – 87 Ильзанкер.

"Байер" Леверкузен - "Бавария" Мюнхен - 1:2

Голы: Шик, 14 - 1:0, Левандовски, 43 - 1:1, Левандовски, 90+3 - 1:2

"Фрайбург" - "Герта" 4:1

Голы: Грифо, 7 - 1:0, Лукебакио, 52 - 1:1, Демирович, 59 - 2:1, Гульде, 67 - 3:1, Петерсен (пен), 90 - 4:1

"Вольфсбург" - "Штутгарт" 1:0

Гол: Брекало, 49 - 1:0

Турнирная таблица: "Бавария"(30), "Байер" (28), "РБ Лейпциг" (28), "Вольфсбург" (24), "Боруссия" Д (22), "Унион Берлин" (21), "Штутгарт" (18), "Боруссия" М (18), "Айнтрахт" (17), "Фрайбург" (17), "Аугсбург" (16), "Хоффенхайм" (15), "Вердер" (14), "Герта" (13), "Кельн" (11), "Арминия" (10), "Майнц" (6), "Шальке" (4).

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