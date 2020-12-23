Месси прокомментировал то, что побил рекорд Пеле по голам за один клуб

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Месси прокомментировал то, что побил рекорд Пеле по голам за один клуб

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о том, что побил рекорд Пеле по голам за один клуб.

Напомним, что аргентинец забил в составе каталонцев 644 гола, а Пеле имеет на своем счету 643 гола за "Сантос".

"В начале карьеры мне и в голову не приходило, что я побью какой-нибудь рекорд. Особенно такой, который принадлежал Пеле. Я благодарю всех, кто помогал мне в этом на протяжении многих лет: моих одноклубников, мою семью, друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю вас! - написал Месси в инстаграме.

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Месси побил рекорд Пеле

Месси побил рекорд Пеле

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