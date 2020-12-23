Месси прокомментировал то, что побил рекорд Пеле по голам за один клуб
Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о том, что побил рекорд Пеле по голам за один клуб.
Напомним, что аргентинец забил в составе каталонцев 644 гола, а Пеле имеет на своем счету 643 гола за "Сантос".
"В начале карьеры мне и в голову не приходило, что я побью какой-нибудь рекорд. Особенно такой, который принадлежал Пеле. Я благодарю всех, кто помогал мне в этом на протяжении многих лет: моих одноклубников, мою семью, друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю вас! - написал Месси в инстаграме.
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|Команда
|М
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
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