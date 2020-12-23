Артета высказался о поражении от "Манчестер Сити" в Кубке лиги

Наставник "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча 1/4 финала Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (1:4).

"Соперник такого уровня непременно наказывает тебя за ошибки. У нас был отличный момент в контратаке, однако потом "Сити" забил из офсайда - и в итоге мы проиграли. Трудно принять такое, учитывая, как проходила игра. В каждой игре происходят очень странные дела, и они все усложняют.

Нужно забыть об этом поражении. Ближайшие игры решат наш сезон. В этой игре против серьезного соперника мы показали, что у нас в команде есть бойцы", - приводит слова Артеты BBC.

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