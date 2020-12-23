Линекер: "Рекорд Месси больше никто не побьет"

Теги барселоналионель мессигари линекерпеле

Линекер: "Рекорд Месси больше никто не побьет"

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал то, что Лионель Месси превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб.

"Месси достиг отметки в 644 гола за "Барселону". Он превзошел достижение Пеле. Думаю, этот рекорд больше никто не побьет", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что Месси выступает за каталонцев с 2003 года. Пеле забил 643 гола в составе "Сантоса", за который играл с 1956 по 1974 год.

Читайте также: Месси прокомментировал то, что побил рекорд Пеле по голам за один клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов