Линекер: "Рекорд Месси больше никто не побьет"

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал то, что Лионель Месси превзошел рекорд Пеле по количеству голов за один клуб.

"Месси достиг отметки в 644 гола за "Барселону". Он превзошел достижение Пеле. Думаю, этот рекорд больше никто не побьет", - написал Линекер в твиттере.

Напомним, что Месси выступает за каталонцев с 2003 года. Пеле забил 643 гола в составе "Сантоса", за который играл с 1956 по 1974 год.

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