Андронов рассказал о возможном назначении Карреры в "Локомотив"

Журналист Алексей Андронов не исключает того, что Массимо Каррера может возглавить "Локомотив".

"Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в "Локомотив" активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики", - сообщил Андронов.

Напомним, что вчера стало известно об увольнении Карреры с поста тренера АЕК. С 2016 по 2018 год итальянец возглавлял "Спартак", с которым выигрывал чемпионат и Суперкубок России.

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