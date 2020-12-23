Пирло прокомментировал поражение "Ювентуса" от "Фиорентины"

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Пирло прокомментировал поражение "Ювентуса" от "Фиорентины"

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги матча с "Фиорентиной" (0:3).

"Мы начали игру с неправильным настроем. И если это происходит, все складывается именно так, плохо. Подобное может произойти в последнем матче перед Рождеством, когда футболисты уже думают о каникулах. Мы были инертными и рассеянными, так что поражение было неизбежным.

Удаление Куадрадо было очевидным. Нет смысла говорить о тактике или о технической стороне вопроса, когда мы после 10 минут остались в меньшинстве. Мы могли бы остаться в игре - если бы был назначен пенальти в нашу пользу.

Теперь мы уходим в небольшой отпуск для перезарядки батареи. А затем сможем оценить допущенные ошибки, моменты, где мы можем прибавить. У нас есть проект, за которым необходимо следить", - приводит слова Пирло Football Italia.

После 13 туров "Ювентус" занимает в Серии А четвертое место, отставая от лидирующего "Милана" на 7 очков.

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