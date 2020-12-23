Пирло прокомментировал поражение "Ювентуса" от "Фиорентины"
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги матча с "Фиорентиной" (0:3).
"Мы начали игру с неправильным настроем. И если это происходит, все складывается именно так, плохо. Подобное может произойти в последнем матче перед Рождеством, когда футболисты уже думают о каникулах. Мы были инертными и рассеянными, так что поражение было неизбежным.
Удаление Куадрадо было очевидным. Нет смысла говорить о тактике или о технической стороне вопроса, когда мы после 10 минут остались в меньшинстве. Мы могли бы остаться в игре - если бы был назначен пенальти в нашу пользу.
Теперь мы уходим в небольшой отпуск для перезарядки батареи. А затем сможем оценить допущенные ошибки, моменты, где мы можем прибавить. У нас есть проект, за которым необходимо следить", - приводит слова Пирло Football Italia.
После 13 туров "Ювентус" занимает в Серии А четвертое место, отставая от лидирующего "Милана" на 7 очков.
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|Команда
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|2
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|3
|Интер Милан
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17