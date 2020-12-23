Гинер выступает за возвращение Акинфеева в сборную России

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Гинер выступает за возвращение Акинфеева в сборную России

Президент ЦСКА Евгений Гинер хочет, чтобы вратарь "армейцев" Игорь Акинфеев вернулся в сборную России.

"Насчет возвращения в сборную спросите его лично. Разумеется, я хотел бы видеть его в сборной, так как мне небезразлично, как выступает наша страна. Однако приходит момент, когда человек устает", - заявил Гинер.

Напомним, что 34-летний Акинфеев защищал цвета сборной с 2013 по 2018 год.

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