"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Шальке"

Защитник "Шальке" Озан Кабак попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Daily Mail, немецкий клуб из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, готов продать футболиста за 27,5 миллиона евро.

Отметим, что минувшим летом "Шальке" требовал за игрока не менее 40 миллионов евро.

В этом сезоне Кабак провел восемь матчей, но результативными действиями не отличился.

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