"Единая Россия" внесла Акинфеева в список кандидатов на выборы в Госдуму

2 Теги цска москваигорь акинфеев

"Единая Россия" внесла Акинфеева в список кандидатов на выборы в Госдуму

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев имеет шанс оказаться в Госдуме.

По сведениям "Ведомостей", 34-летний экс-вратарь сборной России попал в список потенциальных кандидатов от "Единой России" на выборы в Госдуму в 2021 году.

Окончательный список кандидатов будет известен в конце января - начале февраля.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю свою карьеру проводит в московском клубе.

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