"Реал" утратил интерес к Лаутаро Мартинесу

Теги реал мадридинтер миланлаутаро мартинескилиан мбаппе

"Реал" утратил интерес к Лаутаро Мартинесу

"Реал" отказался от идеи трансфера форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По сведениям Calciomercato, руководство "сливочных" решило полностью сосредоточится на покупке нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Напомним, что стоимость француза оценивается в 180 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с клубом рассчитан до лета 2022 года и стороны пока не могут согласовать его продление.

В этом сезоне на счету Мбаппе 13 голов и 7 ассистов в 17 матчах.

Читайте также: "Реал" нашёл замену Рамосу в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов