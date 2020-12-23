"Реал" утратил интерес к Лаутаро Мартинесу

"Реал" отказался от идеи трансфера форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По сведениям Calciomercato, руководство "сливочных" решило полностью сосредоточится на покупке нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Напомним, что стоимость француза оценивается в 180 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с клубом рассчитан до лета 2022 года и стороны пока не могут согласовать его продление.

В этом сезоне на счету Мбаппе 13 голов и 7 ассистов в 17 матчах.

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