"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Лилля"

Защитник "Лилля" Свен Ботман попал в сферу интересов клубов АПЛ.

Как сообщает Foot Mercato, в январе за 20-летнего голландца поборются "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Ботман провел 22 матча и отметился одной голевой передачей.

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