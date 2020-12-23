"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Лилля"

Теги ливерпультоттенхэмлилльтрансферы

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Лилля"

Защитник "Лилля" Свен Ботман попал в сферу интересов клубов АПЛ.

Как сообщает Foot Mercato, в январе за 20-летнего голландца поборются "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Ботман провел 22 матча и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: "Ливерпуль" договорился о переходе лучшего молодого игрока Европы-2016. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов