"Реал" опасается, что отставка Тухеля усложнит переговоры по трансферу Мбаппе

Руководство "Реала" не исключает, что у них могут возникнуть трудности по трансферу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, это связано с возможными изменениями на тренерском мостике парижан. Ранее появилась информация, что нынешний наставник ПСЖ Томас Тухель был отправлен в отставку, а его место может занять Маурисио Почеттино.

В "Реале" считают, что это кардинально может повлиять на переговоры. Мадридский клуб планирует заполучить Мбаппе летом 2021 года, воспользовавшись тем, что его контракт истекает в 2022 году.

В этом сезоне Мбаппе провел 18 игр, в которых забил 14 голов и отдал 7 ассистов.

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