"Реал" опасается, что отставка Тухеля усложнит переговоры по трансферу Мбаппе
Руководство "Реала" не исключает, что у них могут возникнуть трудности по трансферу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Как сообщает AS, это связано с возможными изменениями на тренерском мостике парижан. Ранее появилась информация, что нынешний наставник ПСЖ Томас Тухель был отправлен в отставку, а его место может занять Маурисио Почеттино.
В "Реале" считают, что это кардинально может повлиять на переговоры. Мадридский клуб планирует заполучить Мбаппе летом 2021 года, воспользовавшись тем, что его контракт истекает в 2022 году.
В этом сезоне Мбаппе провел 18 игр, в которых забил 14 голов и отдал 7 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14