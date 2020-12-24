"Атлетико" вступил в борьбу за Алонсо

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"Атлетико" вступил в борьбу за Алонсо

Защитник "Челси" Маркос Алонсо может продолжить карьеру в Ла Лиге.

Как сообщает El Chiringuito, 29-летний испанец может перебраться в "Атлетико". При этом "Челси" продолжит выплачивать половину зарплаты футболиста.

Алонсо - воспитанник мадридского "Реала". Он выступает за "Челси" с 2016 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне Алонсо принял участие в трех матчах, но результативными действиями не отличился.

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