"Манчестер Юнайтед", скорее всего, не подпишет Алабу

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"Манчестер Юнайтед", скорее всего, не подпишет Алабу

"Манчестер Юнайтед" имеет небольшие шансы на трансфер защитника "Баварии" Давида Алабы.

Как сообщает The Telegraph, руководство "МЮ" не намерено вступать в борьбу за игрока с другими клубами, несмотря на то, что наставник Уле Гуннар Сульшер считает Алабу приоритетной трансферной целью.

Напомним, что соглашение Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 году и футболист не настроен его продлевать. В услугах Алабы также заинтересованы "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити" и другие топ-клубы.

В этом сезоне на счету Алабы один забитый гол в 18 матчах.

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