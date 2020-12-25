Евсеев назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

Экс-тренер "Уфы" Вадим Евсеев назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ.

"Для меня как для тренера один из главных критериев в оценке футболиста - стабильность. Лучшего игрока первой части сезона назвать сложно. Например, Нобоа вначале выглядел потрясающе, однако дальше помешала травма. Поэтому я выберу Николу Влашича. Стабилен, с отличными качествами, лидер. ЦСКА много очков добыл благодаря его игре.

Лучший голкипер? Выбирал между Сафоновым и Шуниным. У Матвея были яркие игры, однако были ляпы. Антон играл надежно и стабильно. Он по праву стал основным голкипером сборной. Поэтому Антон Шунин.

Лучший защитник - Миха Мевля. Он отлично организовывает всю оборону команды. Джикия и Жиго? Я посчитал, что они были не так стабильны. Лучший полузащитник - это Влашич.

Лучший нападающий? Как выбирать? Голы - это одно, кому голы - другое. Среди бомбардиров - пара форвардов "Зенита" и "Спартака", забили много. Однако мне импонирует по пониманию игры Маркус Берг. Нападающий "Краснодара" и в Лиге Чемпионов забил.

Итого: Шунин, Мевля, Влашич, Берг. Лучший - Влашич", - написал Евсеев в инстаграме.

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