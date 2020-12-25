Жене Тарасова приходится массировать футболисту ноги и называть его господином из-за проигрыша в настольную игру

Российский футболист Дмитрий Тарасов поделился видео с семейного отдыха на Мальдивах.

Футболист выложил в инстаграме видео, где он лежит на лежаке, а его супруга Анастасия массирует ему ноги и называет господином. Тарасов рассказал, что жена проиграла ему в настольную игру "Уно". Теперь Анастасии придется весь день называть Тарасова и двух его друзей "господинами".

"Друзья, вот лежу, загораю на лежачке, и понимаю, как прекрасно быть победителем", - сказал Тарасов на видео.

Напомним, что в декабре 2020 года у Тарасова истекает контракт с "Рубином".

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