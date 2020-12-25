Депутат Хинштейн высказался об интимном видео Дзюбы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поделился мнением об интимном видео с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.

"Это показывает насколько не защищены личные данные наших граждан. Однако скажу честно, меня удивляют широкие комментарии этого, казалось бы, частного инцидента. А если завтра кто-то перешлет сцену дефекации или мочеиспускания, это тоже станет предметом обсуждения на национальных каналах? Лично у меня это кроме отвращения и отторжения ничего не вызывает.

Что касается Дзюбы, то с одной стороны, по-человечески ему можно посочувствовать, а с другой стороны, наверное, не от большого ума человек такие вещи делает", - приводит слова Хинштейна "Р-Спорт".

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