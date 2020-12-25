Депутат Хинштейн высказался об интимном видео Дзюбы
Депутат Госдумы Александр Хинштейн поделился мнением об интимном видео с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
"Это показывает насколько не защищены личные данные наших граждан. Однако скажу честно, меня удивляют широкие комментарии этого, казалось бы, частного инцидента. А если завтра кто-то перешлет сцену дефекации или мочеиспускания, это тоже станет предметом обсуждения на национальных каналах? Лично у меня это кроме отвращения и отторжения ничего не вызывает.
Что касается Дзюбы, то с одной стороны, по-человечески ему можно посочувствовать, а с другой стороны, наверное, не от большого ума человек такие вещи делает", - приводит слова Хинштейна "Р-Спорт".
Читайте также: Дзюба не обращался в РФС за помощью в расследовании дела о публикации интимного видео. | http://soccernews.ru
главное
-
Марсело близок к уходу из "Реала"
-
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
-
Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой
-
Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова
-
"Сочи" заинтересован в аренде игроков "Зенита" и "Спартака"
Лента новостей
-
Корнеев вошел в тренерский штаб "Краснодара"
-
"Вольфсбург" назвал "Тоттенхэму" стоимость Вегорста
-
"Локомотиву" не нужен Асхабадзе
-
Депутат Хинштейн высказался об интимном видео Дзюбы
-
РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков
-
Жене Тарасова приходится массировать футболисту ноги и называть его господином из-за проигрыша в настольную игру
-
Арбитр Данченков отреагировал на приговор Широкову
-
Марсело близок к уходу из "Реала"
-
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
-
1
Адвокат Широкова: "Это позор Данченкова на всю его жизнь. Мы разорвали их в хлам"
-
"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"
-
Мхитарян - лучший игрок Армении в 2020 году
-
"Коррупционное решение": адвокат Данченкова высказался о приговоре Широкову
-
Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой
-
"Эвертон" может усилиться украинским вингером
-
"Реал" назвал диагноз травмированного Родриго
-
Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова
-
Уткин порассуждал о ситуации с отказом Тедеско продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Атлетико" оспорит дисквалификацию Триппьера
-
"Уфа" избавилась от Алиева