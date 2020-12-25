Аршавин рассказал, почему летом "Зенит" не отпустил Азмуна в Европу

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился информацией о несостоявшемся уходе Сердара Азмуна из клуба.

"Зенит" рассматривал продажу Азмуна, но не успели найти ему замену, насколько знаю. В клубе понимали, что могли заработать неплохие деньги. 25 миллионов евро - это хорошие деньги за Азмуна", - заявил Аршавин.

Напомним, что минувшим летом интерес к Азмуну проявлял "Наполи".

В текущем сезоне после 19 туров Азмун лидирует в гонке бомбардиров, забив 11 голов в 15 матчах.

Читайте также: Аршавин предположил, сколько еще лет российские клубы не смогут выиграть Лигу Европы. | http://soccernews.ru