Экс-игрок "Барселоны" Кркич близок к возвращению в Европу

Нападающий "Монреаля" Боян Кркич может вернуться в Европу.

Как сообщает L'Equipe, в услугах 30-летнего испанца заинтересован французский "Сент-Этьен". Отметим, что в январе у игрока истекает контракт с канадским клубом, за который он провел 27 матчей и забил 7 голов.

Кркич является воспитанником "Барселоны". Помимо каталонского клуба, он выступал за "Рому", "Милан", "Аякс", "Сток Сити", "Майнц" и "Алавес".

Напомним, что в составе "Барсы" Кркич завоевал 10 трофеев, в том числе две Лиги Чемпионов.

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