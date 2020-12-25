Экс-игрок "Барселоны" Кркич близок к возвращению в Европу
Нападающий "Монреаля" Боян Кркич может вернуться в Европу.
Как сообщает L'Equipe, в услугах 30-летнего испанца заинтересован французский "Сент-Этьен". Отметим, что в январе у игрока истекает контракт с канадским клубом, за который он провел 27 матчей и забил 7 голов.
Кркич является воспитанником "Барселоны". Помимо каталонского клуба, он выступал за "Рому", "Милан", "Аякс", "Сток Сити", "Майнц" и "Алавес".
Напомним, что в составе "Барсы" Кркич завоевал 10 трофеев, в том числе две Лиги Чемпионов.
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|М
|О
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|Лилль
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|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
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|9
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
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|18
|Ним
|28
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|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
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