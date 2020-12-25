"Хетафе" намерен арендовать хавбеков "Реала" и "Барселоны"

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"Хетафе" намерен арендовать хавбеков "Реала" и "Барселоны"

"Хетафе" определил две цели на зимнее трансферное окно.

По сведениям AS, "Хетафе" планирует арендовать полузащитника "Реала" Такефусу Кубо и хавбека "Барселоны" Карлеса Аленью.

Отмечается, что "Барса" и "Реал" готовы отпустить своих футболистов, однако еще нужно их согласие.

Кубо находится в аренде в "Вильярреале", однако "Реал" хочет отозвать японца, так как он не имеет постоянной игровой практики.

В этом сезоне 19-летний Кубо провел 19 игр, забил один гол и отдал три ассиста. Аленья принял участие в пяти матчах.

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