Хамес не поможет "Эвертону" в матче с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес не поможет клубу в ближайших матчах.

Как сообщает сайт клуба, 29-летний колумбиец из-за травмы голени не сыграет против "Шеффилда" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Хамес провел 11 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре ассиста.

После 14 туров "ириски" занимают в АПЛ четвертое место, имея в активе 26 очков.

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