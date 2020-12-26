Главные новости дня: 25 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 декабря.
Доменико Тедеско останется в "Спартаке" до конца сезона.
Суд определился с наказанием для Романа Широкова.
РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков.
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta.
Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива".
Состояние Романа Абрамовича выросло более чем на миллиард долларов за 2020 год.
"Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала".
"Челси" включился в борьбу за Эрлинга Холанда.
СМИ узнали новые подробности увольнения Томаса Тухеля из ПСЖ.
Sky Sports: Трансфер Криштиану Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала"
-
Состояние Абрамовича выросло более чем на миллиард долларов за 2020 год
-
РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков
-
Марсело близок к уходу из "Реала"
-
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
Лента новостей
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Главные новости дня: 25 декабря
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"Арсенал" нацелился на еще одного игрока "Реала"
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1
Калиниченко - о видео Дзюбы и Азмуна: "Внутри команды это нормально. Моцарт мне когда-то нассал в кабинку"
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Кутепов высказался о своей игре в нападении
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Sky Sports: Трансфер Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ
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Калиниченко: "Спартак" убивали в матче с "Сочи"
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"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Фиорентины"
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Хамес не поможет "Эвертону" в матче с "Манчестер Сити"
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Диего Алвес - лидер по пропущенным от Месси голам
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"Хетафе" намерен арендовать хавбеков "Реала" и "Барселоны"
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Экс-игрок "Барселоны" Кркич близок к возвращению в Европу
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Хавбек "Ростова" Хашимото назвал свои любимые блюда
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Кьеллини поможет "Ювентусу" в ближайших матчах
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"Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала"
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1
Нагельсманн: "Было бы интересно поработать с Роналду"
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Аршавин рассказал, почему летом "Зенит" не отпустил Азмуна в Европу
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Агент Алабы будет вести переговоры только с пятью клубами
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Состояние Абрамовича выросло более чем на миллиард долларов за 2020 год
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Корнеев вошел в тренерский штаб "Краснодара"
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"Вольфсбург" назвал "Тоттенхэму" стоимость Вегорста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18