Главные новости дня: 25 декабря

Теги спартак москвадоменико тедескороман широковрафаэль бенитесроман абрамович

Главные новости дня: 25 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 декабря.

Доменико Тедеско останется в "Спартаке" до конца сезона.

Суд определился с наказанием для Романа Широкова.

РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков.

По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta.

Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива".

Состояние Романа Абрамовича выросло более чем на миллиард долларов за 2020 год.

"Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала".

"Челси" включился в борьбу за Эрлинга Холанда.

СМИ узнали новые подробности увольнения Томаса Тухеля из ПСЖ.

Sky Sports: Трансфер Криштиану Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Sky Sports: Трансфер Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ

Sky Sports: Трансфер Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов