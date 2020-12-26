Главные новости дня: 25 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 25 декабря.

Доменико Тедеско останется в "Спартаке" до конца сезона.

Суд определился с наказанием для Романа Широкова.

РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков.

По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta.

Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива".

Состояние Романа Абрамовича выросло более чем на миллиард долларов за 2020 год.

"Спартак" может пригласить экс-тренера "Ливерпуля" и "Реала".

"Челси" включился в борьбу за Эрлинга Холанда.

СМИ узнали новые подробности увольнения Томаса Тухеля из ПСЖ.

Sky Sports: Трансфер Криштиану Роналду в "МЮ" - лучший в истории АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru