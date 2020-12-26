"Манчестер Сити" определился с будущим Зинченко

"Манчестер Сити" не собирается отпускать Александра Зинченко в другой клуб в зимнее трансферное окно.

По сведениям The Athletic, "горожане" раздумывали над тем, чтобы отдать украинца в аренду. Однако клуб решил сохранить игрока для ротации состава.

Соглашение Зинченко с клубом рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету один ассист в шести играх.

Читайте также: "Ювентус" хочет купить Зинченко. | http://soccernews.ru