"Манчестер Сити" определился с будущим Зинченко

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"Манчестер Сити" определился с будущим Зинченко

"Манчестер Сити" не собирается отпускать Александра Зинченко в другой клуб в зимнее трансферное окно.

По сведениям The Athletic, "горожане" раздумывали над тем, чтобы отдать украинца в аренду. Однако клуб решил сохранить игрока для ротации состава.

Соглашение Зинченко с клубом рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету один ассист в шести играх.

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