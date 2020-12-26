Месси: "Бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о своей популярности.

"Мне посчастливилось испытать все то, через что я прошел. Однако бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным. Хотелось бы получить удовольствие от похода на рынок, в кино или в ресторан, особенно когда я с детьми", - приводит слова Месси Marca.

В текущем сезоне 33-летний аргентинец провел 18 матчей, в которых отметился 10 голами и тремя ассистами.

Напомним, что контракт Месси с каталонцами истекает летом 2021 года.

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