Месси: "Бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о своей популярности.
"Мне посчастливилось испытать все то, через что я прошел. Однако бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным. Хотелось бы получить удовольствие от похода на рынок, в кино или в ресторан, особенно когда я с детьми", - приводит слова Месси Marca.
В текущем сезоне 33-летний аргентинец провел 18 матчей, в которых отметился 10 голами и тремя ассистами.
Напомним, что контракт Месси с каталонцами истекает летом 2021 года.
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|Бетис
|20
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
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