"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Арсенал" вступил в борьбу за защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

Как сообщает The Sun, в трансфере 19-летнего испанца лично заинтересован наставник "канониров" Микель Артета, который ранее работал с ним в "Сити".

Напомним, что контракт игрока с клубом истекает летом 2021 года. В его услугах также заинтересована "Барселона".

В текущем сезоне Гарсия провел 7 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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