Вернер продлил свою безголевую серию до 10 матчей

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Вернер продлил свою безголевую серию до 10 матчей

Форвард "Челси" Тимо Вернер не смог отметиться голом в игре с "Арсеналом" (1:3).

Как сообщает Opta, 24-летний немец не может забить на протяжении 10 матчей. В матче с "Арсеналом" игрок был заменен после первого тайма.

Подобная безголевая серия у Вернера случалась в марте-сентябре 2016 года. Тогда он не мог забить 12 игр кряду.

В этом сезоне на счету Вернера 8 голов и 5 ассистов в 22 играх.

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