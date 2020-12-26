"Милан" и "Ювентус" поборются за нападающего "Селтика"
Форвард "Селтика" Одсонн Эдуар может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Calciomercato, в зимнее трансферное окно за 22-летнего футболиста поборются "Милан" и "Ювентус".
Соглашение игрока с клубом действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Эдуара 9 голов и и два ассиста в 20 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
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|Сампдория
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|27
|17