"Милан" и "Ювентус" поборются за нападающего "Селтика"

Форвард "Селтика" Одсонн Эдуар может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, в зимнее трансферное окно за 22-летнего футболиста поборются "Милан" и "Ювентус".

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Эдуара 9 голов и и два ассиста в 20 играх.

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