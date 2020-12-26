Артета прокомментировал победу над "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча с "Челси" (3:1).

"Это большая победа для нас, так как у нас были плохие результаты, а не игра. Нашим фанатам пришлось все это пережить. Надеюсь, что сегодня случился поворотный момент. Знаю, что моя команда может всегда играть на таком уровне", - приводит слова Артеты ВВС.

После 15 туров "канониры" занимают в АПЛ 14-е место.

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