Лэмпард высказался о поражении от "Арсенала"

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Лэмпард высказался о поражении от "Арсенала"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат игры против "Арсенала" (1:3).

"Мы стали активнее действовать во втором тайме, однако было поздно. В первом тайме мы играли слабо и часто ошибались. Нельзя в АПЛ играть недостаточно энергично и страстно - а мы именно так и играли.

Команды, которые сейчас постоянно выигрывают не были так хороши несколько лет назад. Вот и мы еще не на этом уровне, очевидно. Я чувствовал это и тогда, когда у нас была длинная серия без поражений, и сейчас. Сегодня многое пошло не так", - приводит слова Лэмпарда ВВС.

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"Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби

"Арсенал" обыграл "Челси" в лондонском дерби

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