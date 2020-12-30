Черышев-старший: "Денис доволен тем, где он сейчас находится"

Дмитрий Черышев, отец Дениса Черышева, высказался о пребывании сына в "Валенсии".

"Поздравили Дениса с 30-летием. Мы осознаем, что футбольный век очень короток, однако Денис - дисциплинированный футболист, он соблюдает как диеты, так и другие требования. Уверен, что он еще долгое время будет радовать нас своей игрой.

Денис доволен тем, где он сейчас находится. Он испытывает удовольствие от взаимодействия с партнерами по команде. Да, "Валенсия" должна по амбициям находиться выше, однако по игре - команда сейчас не показывает тот футбол, на который она способна. Хави Грасия - высококлассный специалист, он понимает игру, близок с ребятами - старается до них достучаться и знает, на что способен каждый игрок. Денису очень комфортно с этим тренером, однако нужны победы", - приводит слова Черышева-старшего "Матч ТВ".

В этом сезоне на счету Черышева две голевые передачи в 10 играх.

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