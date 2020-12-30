"Валенсия" Черышева проиграла "Гранаде"

Теги валенсиягранада

"Валенсия" Черышева проиграла "Гранаде"

В рамках 16-го тура испанской Примеры "Валенсия" уступила "Гранаде".

Отметим, что россиянин Денис Черышев провел на поле 76 минут и отметился голевой передачей.

"Валенсия" по-прежнему занимает 15-е место, а "Гранада" поднялась на седьмое.

"Гранада" - "Валенсия" 2:1

Голы: Гамейро, 36 - 0:1, Кенеди, 45 - 1:1, Молина, 88 - 2:1

"Гранада": Руй Силва, Нева, Дуарте, Херман Санчес, Фулькье (Кини, 73), Пуэртас (Соро, 73), Гоналон, Кенеди, Эррера, Сольдадо (Молина, 68), Суарес (Вальехо, 89).

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Гайя, Мангаля, Васс, Эскердо (Куандреди, 87), Черышев (Муса, 76), Джейсон, Солер, Гедеш, Гамейро (Вальехо, 66).

Удаления: Джейсон (70), Гедеш (73), Дуарте (76).  

Читайте также: "Барселона" дома не смогла победить "Эйбар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях

Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов