"Валенсия" Черышева проиграла "Гранаде"
В рамках 16-го тура испанской Примеры "Валенсия" уступила "Гранаде".
Отметим, что россиянин Денис Черышев провел на поле 76 минут и отметился голевой передачей.
"Валенсия" по-прежнему занимает 15-е место, а "Гранада" поднялась на седьмое.
"Гранада" - "Валенсия" 2:1
Голы: Гамейро, 36 - 0:1, Кенеди, 45 - 1:1, Молина, 88 - 2:1
"Гранада": Руй Силва, Нева, Дуарте, Херман Санчес, Фулькье (Кини, 73), Пуэртас (Соро, 73), Гоналон, Кенеди, Эррера, Сольдадо (Молина, 68), Суарес (Вальехо, 89).
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Гайя, Мангаля, Васс, Эскердо (Куандреди, 87), Черышев (Муса, 76), Джейсон, Солер, Гедеш, Гамейро (Вальехо, 66).
Удаления: Джейсон (70), Гедеш (73), Дуарте (76).
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