"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Норвича"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Норвича"

Защитник "Норвича" Макс Ааронс попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Transfer News Live, "красные дьяволы" хотят подписать 20-летнего игрока для создания конкуренции на правом фланге обороны. Отметим, что у "МЮ" на этой позиции есть два футболиста - Аарон Уан-Биссака и Тимоти Фосу-Менса.

Трансферная стоимость Ааронса оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне на счету Ааронса один гол в 22 играх.

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