Красножан стал главным тренером женской сборной России

Юрий Красножан возглавил женскую сборную России.

Как сообщает официальный сайт Женской футбольной лиги, с 57-летним специалистом было заключено соглашение до конца 2022 года.

Красножан известен по своей работе в "Локомотиве", "Анжи" и сборной Казахстана.

С 2015 года тренерский пост женской сборной занимала Елена Фомина.

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