"Интер" согласовал контракт с капитаном "Аталанты"
Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес близок к переходу в "Интер".
По сведениям Corriere della Sera, "нерадзурри" согласовали с 32-летним аргентинцем условия личного контракта. Соглашение рассчитано до лета 2023 года, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро в год.
Отмечается, что "Аталанта" требует за Гомеса 8-12 миллионов евро. "Интер" пытается сбить цену.
В этом сезоне на счету Гомеса пять голов и четыре ассиста в 16 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17