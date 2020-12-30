"Интер" согласовал контракт с капитаном "Аталанты"

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес близок к переходу в "Интер".

По сведениям Corriere della Sera, "нерадзурри" согласовали с 32-летним аргентинцем условия личного контракта. Соглашение рассчитано до лета 2023 года, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что "Аталанта" требует за Гомеса 8-12 миллионов евро. "Интер" пытается сбить цену.

В этом сезоне на счету Гомеса пять голов и четыре ассиста в 16 играх.

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