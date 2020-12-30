"Атлетико" проводит 500-й матч под руководством Симеоне

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"Атлетико" проводит 500-й матч под руководством Симеоне

В 16-м туре испанской Примеры "Атлетико" принимает "Хетафе".

Отметим, что это 500-й матч "матрасников" под руководством тренера Диего Симеоне.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 2022 года.

При Симеоне "Атлетико" выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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