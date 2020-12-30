Суарес принес "Атлетико" минимальную победу над "Хетафе"

Теги хетафеатлетико мадридсельта вигоуэска

Суарес принес "Атлетико" минимальную победу над "Хетафе"

В рамках 16-го тура испанской Примеры "Атлетико" переиграл "Хетафе".

"Атлетико" продолжает возглавлять Примеру, опережая "Реал" на 3 очка. При этом у "матрасников" есть две игры в запасе.

"Атлетико" - "Хетафе" 1:0

Гол: Суарес, 20 - 1:0

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Врсалько (Сауль, 57), Савич, Фелипе, Лемар (Торрейра, 71), Коке, Льоренте, Карраско, Жоау Феликс (Корреа, 71), Суарес (Хименес, 80).

"Хетафе": Яньес, Оливера, Эчейта, Джене, Портильо, Кукурелья, Тимор (Патрик, 88), Максимович, Iglesias, Анхель Родригес, Мата (Унал, 69).  


"Сельта" - "Уэска" 2:1

Голы: Нолито, 33 - 1:0, Аспас, 61 - 2:0, Сеоане, 84 - 2:1

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа (Айду, 90), Мендес, Денис Суарес (Йокушлу, 73), Тапия (Фонтан, 83), Нолито (Баэса, 83), Санти Мина, Аспас (Бельтран, 73).

"Уэска": Альваро Фернандес, Пулидо, Сиовас, Галан, Педро Лопес (Хуан Карлос, 80), Гарсия (Рафа Мир, 56), Микель Рико (Сеоане, 67), Онтиверос (Серхио Гомес, 67), Москера, Феррейро, Окадзаки.

Читайте также: "Валенсия" Черышева проиграла "Гранаде". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях

Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов