Суарес принес "Атлетико" минимальную победу над "Хетафе"

В рамках 16-го тура испанской Примеры "Атлетико" переиграл "Хетафе".

"Атлетико" продолжает возглавлять Примеру, опережая "Реал" на 3 очка. При этом у "матрасников" есть две игры в запасе.

"Атлетико" - "Хетафе" 1:0

Гол: Суарес, 20 - 1:0

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Врсалько (Сауль, 57), Савич, Фелипе, Лемар (Торрейра, 71), Коке, Льоренте, Карраско, Жоау Феликс (Корреа, 71), Суарес (Хименес, 80).

"Хетафе": Яньес, Оливера, Эчейта, Джене, Портильо, Кукурелья, Тимор (Патрик, 88), Максимович, Iglesias, Анхель Родригес, Мата (Унал, 69).



"Сельта" - "Уэска" 2:1

Голы: Нолито, 33 - 1:0, Аспас, 61 - 2:0, Сеоане, 84 - 2:1

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа (Айду, 90), Мендес, Денис Суарес (Йокушлу, 73), Тапия (Фонтан, 83), Нолито (Баэса, 83), Санти Мина, Аспас (Бельтран, 73).

"Уэска": Альваро Фернандес, Пулидо, Сиовас, Галан, Педро Лопес (Хуан Карлос, 80), Гарсия (Рафа Мир, 56), Микель Рико (Сеоане, 67), Онтиверос (Серхио Гомес, 67), Москера, Феррейро, Окадзаки.

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