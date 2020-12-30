Суарес принес "Атлетико" минимальную победу над "Хетафе"
В рамках 16-го тура испанской Примеры "Атлетико" переиграл "Хетафе".
"Атлетико" продолжает возглавлять Примеру, опережая "Реал" на 3 очка. При этом у "матрасников" есть две игры в запасе.
"Атлетико" - "Хетафе" 1:0
Гол: Суарес, 20 - 1:0
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Врсалько (Сауль, 57), Савич, Фелипе, Лемар (Торрейра, 71), Коке, Льоренте, Карраско, Жоау Феликс (Корреа, 71), Суарес (Хименес, 80).
"Хетафе": Яньес, Оливера, Эчейта, Джене, Портильо, Кукурелья, Тимор (Патрик, 88), Максимович, Iglesias, Анхель Родригес, Мата (Унал, 69).
"Сельта" - "Уэска" 2:1
Голы: Нолито, 33 - 1:0, Аспас, 61 - 2:0, Сеоане, 84 - 2:1
"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа (Айду, 90), Мендес, Денис Суарес (Йокушлу, 73), Тапия (Фонтан, 83), Нолито (Баэса, 83), Санти Мина, Аспас (Бельтран, 73).
"Уэска": Альваро Фернандес, Пулидо, Сиовас, Галан, Педро Лопес (Хуан Карлос, 80), Гарсия (Рафа Мир, 56), Микель Рико (Сеоане, 67), Онтиверос (Серхио Гомес, 67), Москера, Феррейро, Окадзаки.
Читайте также: "Валенсия" Черышева проиграла "Гранаде". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Хавбек "Барселоны" намерен сменить клуб в январе
-
"Хетафе" не может забить "Атлетико" в рамках чемпионата на протяжении 9 лет
-
"Прошу прощения, что подвел": Экс-игрок ЦСКА Хонда покинул "Ботафого"
-
Мертезакер помогает "Арсеналу" в переговорах по трансферу защитника "Герты"
-
"Локомотив" определился с местом проведения зимнего сбора
-
Суарес принес "Атлетико" минимальную победу над "Хетафе"
-
Роналду высказался о матчах без болельщиков
-
"Вильярреал" объявил о подписании хавбека "Уотфорда"
-
"Атлетико" проводит 500-й матч под руководством Симеоне
-
"Барселона" продлит контракт с Пучем и не отдаст игрока в аренду зимой
-
"Интер" согласовал контракт с капитаном "Аталанты"
-
Красножан стал главным тренером женской сборной России
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Норвича"
-
Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях
-
"Валенсия" Черышева проиграла "Гранаде"
-
Черышев-старший: "Денис доволен тем, где он сейчас находится"
-
Смородская будет выдвигаться на пост президента ФНЛ
-
Рыжиков - лидер сезона РПЛ по количеству сейвов
-
Балотелли забил уже через 4 минуты после своего дебюта за "Монцу"
-
Джикия признался, что не знает всех правил футбола
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14